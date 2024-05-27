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10:42, 27 мая 2024Мир

МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину

МИД Китая: выступаем за мирную конференцию, признаваемую и Россией, и Украиной

Фото: Wikimedia

Китай выступает за мирную конференцию, признаваемую и Россией, и Украиной. Так призыв президента Украины Владимира Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину прокомментировала официальный представитель китайского МИД Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной», — сказала дипломат.

Ранее украинский лидер записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

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      Семен Александров
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