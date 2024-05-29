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02:35, 29 мая 2024Силовые структуры

В Дагестане завели дело о взятках против директора оператора водоснабжения

СК завел дело о взятках против руководителей оператора водоснабжения Дагестана

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства и двух сотрудников АО «Единый оператор республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что мужчин подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма взятки превысила 1,45 миллиона рублей.

Как считает следствие, в период с марта 2021 по апрель 2023 года Магомедгаджи Шапиев, Гамид Габибов и техник абонентского отдела Байтулы Мугалов, занимая должности в МУП «Водоканал» Каспийска, получили взятку в размере один миллион 250 тысяч рублей от директора управляющих компаний Равиля Эмирханова.

Кроме того, добавили в ведомстве, фигуранты уменьшили показания приборов учета в жилых домах, обслуживаемых возглавляемых взяткодателем. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее в Дагестане следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении сотрудников регионального управления Росреестра и Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр) в Махачкале.

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      Марина Совина
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