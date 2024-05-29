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12:05, 29 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали об отсутствии в ЕС решения по отправке военных на Украину

Глава МО Эстонии Певкур: у ЕС нет общего решения по отправке военных на Украину

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Handout / Reuters

У Европейского Союза (ЕС) нет общего решения по отправке военных на Украину, так как некоторые страны-члены организации выступают против этого. Об этом заявил глава министерство обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

«Франция как бы заключила первое показательное соглашение с украинцами, куда французские военные должны пойти и проверить возможности обучения, возможно ли это вообще сделать в Украине. (...) Но ясно, что, по крайней мере, на данный момент никакого совместного решения Евросоюза здесь не будет. Есть ряд стран, которые очень сильно против этого», — рассказал он.

В понедельник, 27 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Он также похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

После этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал разрешение Киева поспешным и несогласованным. Макрон также добавил, что Киев «исправил сказанное», пообещав более не давать комментариев по этому поводу.

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      Александр Курбатов
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