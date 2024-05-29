Власти Киева организовали маштабную проверку строительства фортификаций в городе

Власти Киевской области устроили масштабную проверку строительства фортификационных сооружений в регионе после скандала с возможными растратами при обустройстве обороны на границе Харьковской области, передает Киевская областная военная администрация (ОВА).

Как сообщили чиновники, подрядчики, работающие на объектах, прошли проверку правоохранительных органов, Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Кроме того, привлекли к полному объективному и прозрачному анализу антикоррупционные организации. В частности, StateWatch, движение Честно, FiscalCenter, Антикоррупционный штаб дадут свою оценку в рамках деятельности наблюдательного совета по вопросам восстановления», — указано в сообщении ОВА.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что население Украины находится в ярости из-за коррупции украинского президента Владимира Зеленского, который не предоставил финансирования для обороны Харькова.