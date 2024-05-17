Джонсон: украинцы находятся в ярости из-за коррупции Зеленского в Харькове

Население Украины находится в ярости из-за коррупции украинского президента Владимира Зеленского, который не предоставил финансирование обороны Харькова. Об этом заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский получил миллиарды долларов, причем наличными, которые должны были пойти на строительство укреплений фронта на границе с Россией (...) Украинцы буквально в ярости из-за того, что денежные средства были потрачены на иные цели. Видимо, украинская элита отправилась на шоппинг в другие страны», — рассказал военный эксперт.

Джонсон подчеркнул, что укрепления территорий под Харьковской областью «так и не были построены», а Россия продолжает продвигаться вперед в этом направлении.

Эксперт добавил, что из-за успешных действий Вооруженных сил (ВС) России военное руководство Украины переживает внутренний кризис, который стал «бросаться людям в глаза».

13 мая Джонсон рассказал о реакции НАТО на российское наступление под Харьковом. По его мнению, Североатлантический альянс не знает, как реагировать на успешное продвижение ВС России и что страны блока «ничего не могут сделать со сложившейся ситуацией».