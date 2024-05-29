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12:36, 29 мая 2024Бывший СССР

МИД России высказался о законности ядерных учений с Белоруссией

Замглавы МИД РФ Рябков: участие Белоруссии в ядерных учениях не нарушает ДНЯО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Подключение Белоруссии к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам замглавы МИД, совместные ядерные учения не нарушают ДНЯО, так как Россия и Белоруссия являются составными частями Союзного государства и имеют общий периметр обеспечения военной безопасности.

Он также отметил, что ДНЯО при этом нарушают государства-члены НАТО, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий Nuclear sharing.

Рябков добавил, что «рьяные атлантисты» из Восточной Европы хотят, чтобы их страны попали в эту программу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о необходимости совместных ядерных учений с Россией. По его словам, в мире идет эскалация напряженности, поэтому нужно быть готовыми применить атомное оружие.

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      Илья Таксюр
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