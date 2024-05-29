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14:18, 29 мая 2024Экономика

В Кремле оценили предложенные изменения налоговой системы

Песков: дискуссия вокруг изменения налоговой системы в России ведется активно

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Изменения налоговой системы в России — это востребованная инициатива, которая вызывает глубокую дискуссию. Об этом, как передает ТАСС, на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта дискуссия ведется очень активно и в ней участвуют и депутаты Госдумы, и представители правительства. Со своими оценками выступают эксперты. В Кремле же внимательно за этим наблюдают.

Песков подчеркнул, что предложенная инициатива по изменению налоговой системы находится в русле тех посылов, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

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Ранее Минфин предложил правительству России рассмотреть пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В частности, в стране предполагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Изменения должны коснуться лишь тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц.

Предполагается, что в 2025 году предложенные изменения принесут российскому бюджету 2,6 триллиона дополнительных доходов. Например, 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о прогрессивной шкале налогообложения. Она напомнила, что это общемировая тенденция, когда богатые платят больше, а бедные — меньше. В то же время она призвала не трогать налоги для самозанятых, так как им обещали десятилетний период неизменяющегося налогообложения.

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