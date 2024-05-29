В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

Песков: в решении Польши разрешить Украине удары по России не было секретов

Кремль ознакомлен с решением Польши разрешить Украине применять оружие, поставленное Варшавой, для ударов по территории России, в этом не было секретов. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Польши Цезаря Томчика, сообщает ТАСС.

«Здесь было вполне очевидно и до этого заявления, секретов не было. Мы уже неоднократно говорили, вчера президент [России Владимир Путин] отвечал», — заключил Песков.

Отмечается, что Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование польского оружия.

Ранее Путин призвал представители стран НАТО отдавать отчет, с чем они играют, говоря о необходимости разрешить ВСУ использовать западное оружие для атак по военным объектам на российской территории. По его словам, эти страны должны помнить о своей маленькой территории и большой плотности населения.