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07:29, 29 мая 2024Экономика

В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

Биричевский: речи о национализации в России активов ушедших компаний не идет

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский исключил национализацию активов покинувших РФ западных компаний. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности», — уточнил Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что Москва не политизирует коммерческие вопросы и готова оказать необходимую помощь оставшимся на российском рынке компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны, а также «выполнения обязательств социального характера».

Ранее стало известно, что бизнес Danone в России успешно продали местным инвесторам. Продажу организовал генеральный директор «Данон Россия» Якуб Закриев. Информация о согласовании деталей сделки появилась порядка двух месяцев назад.

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      Маргарита Пименова
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