В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

Биричевский: речи о национализации в России активов ушедших компаний не идет

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский исключил национализацию активов покинувших РФ западных компаний. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности», — уточнил Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что Москва не политизирует коммерческие вопросы и готова оказать необходимую помощь оставшимся на российском рынке компаниям при условии соблюдения ими законодательства страны, а также «выполнения обязательств социального характера».

Ранее стало известно, что бизнес Danone в России успешно продали местным инвесторам. Продажу организовал генеральный директор «Данон Россия» Якуб Закриев. Информация о согласовании деталей сделки появилась порядка двух месяцев назад.