В Минобороны назвали максимальное расстояние полета беспилотников ВСУ

Начальник РЭБ ВС России Богданов: дроны ВСУ могут пролетать до 2500 километров

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут пролетать до 2,5 тысячи километров. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) РФ Дмитрий Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

«Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров, и многие регионы об этом знают», — сказал он.

В апреле журнал The Economist написал, что у ВСУ появились новые беспилотники с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири.

Сообщается, что в производство современных БПЛА Киев инвестировал сотни миллионов долларов. В настоящее время дроны, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на шести предприятиях.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Корнев призвал не считать новинку неким чудо-оружием. Он пояснил, что даже если такие дроны действительно существуют, то они не отличаются от любых других БПЛА и российские средства ПВО смогут обеспечить защиту от них.