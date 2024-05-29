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00:23, 29 мая 2024Мир

В России оценили реакцию Зеленского на решение Байдена по саммиту в Швейцарии

Постпред Ульянов заявил, что Запад терпит указания Киева

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Западные страны терпят указания Украины, как им следует поступать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал недовольство украинского лидера Владимира Зеленского тем, что его американский коллега Джо Байден не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии. «Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают», — написал постпред.

О том, что Байден не примет участие в конференции по Украине, стало известно 24 мая. По данным агентства Bloomberg, вместо саммита президент отправится на акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию.

Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что отсутствие Байдена на конференции будет означать аплодисменты главе России Владимиру Путину.

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      Марина Совина
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