В России сократилось число расправ

Генпрокуратура: число убийств в России сократилось на 17,5 %

В России продолжает сокращаться число расправ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, количество зарегистрированных преступлений по статье 105 («Убийство») УК РФ сократилось на 17,5 процента. Кроме того, на 6,3 процента сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

За четыре месяца 2024 года в России от преступных посягательств лишились жизни 7,2 тысячи человек. Это на 3,1 процента ниже, чем за тот же период в 2023 году.

Ранее стало известно, что в России значительно вырос уровень киберпреступности за четыре месяца 2024 года.

Доля преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации достигла 38 процентов среди всех преступлений в стране.