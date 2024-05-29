Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 29 мая 2024Силовые структуры

В России сократилось число расправ

Генпрокуратура: число убийств в России сократилось на 17,5 %

Фото: Vladfotograf / Shutterstock / Fotodom

В России продолжает сокращаться число расправ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, количество зарегистрированных преступлений по статье 105 («Убийство») УК РФ сократилось на 17,5 процента. Кроме того, на 6,3 процента сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

За четыре месяца 2024 года в России от преступных посягательств лишились жизни 7,2 тысячи человек. Это на 3,1 процента ниже, чем за тот же период в 2023 году.

Ранее стало известно, что в России значительно вырос уровень киберпреступности за четыре месяца 2024 года.

Доля преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации достигла 38 процентов среди всех преступлений в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      МИД Белоруссии рассказал о втягивании в конфликт с соседями

      Гарик Харламов устал от юмора

      Разыскиваемый за обман россиян на обучающих курсах попался в Москве

      Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше