В России воспитатели детсада потеряли четырехлетнего мальчика во время прогулки

Воспитатели детсада в Кургане во время прогулки потеряли четырехлетнего мальчика

В Кургане воспитатели детского сада во время прогулки на территории учреждения потеряли четырехлетнего мальчика. Об этом рассказал родственник ребенка в беседе с Ura.ru.

По его словам, днем матери мальчика позвонил ее старший сын и сообщил, что брата привел домой незнакомый мужчина. В результате выяснилось, что ребенок самостоятельно вышел за территорию садика через открытые во время завоза продуктов ворота. «При этом из детского сада родителям даже не позвонили. Когда мать сама позвонила в детсад, там подтвердили, что не могут найти ребенка», — сообщил родственник семьи.

Сам мальчик рассказал, что уже на улице сам подошел к незнакомому мужчине и попросил отвести его домой.

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе администрации Кургана. Там заявили, что воспитатель, допустивший нарушение, уволен.

Ранее аналогичный случай произошел в подмосковном Красногорске. Там воспитатели частного детского потеряли на прогулке девочку. Ребенка, пытавшегося самостоятельно перейти дорогу, заметили на улице прохожие, которые и отвели малышку обратно в дошкольное учреждение. В результате было возбуждено уголовное дело, а в детсад пришла с проверкой региональная прокуратура.