В России захотели ужесточить торговлю пивом после инцидента с «Мистером Сидром»

«Ъ»: в России захотели включить продавцов пива и медовухи в единый реестр

В России захотели создать единый реестр продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Способ ужесточить торговлю предложила Госдуме Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), сообщает «Коммерсантъ».

Оператором реестра продавцов пива выступит Росалкогольтабакконтроль. Он будет содержать наименование организации, регистрационные данные, адреса, причины вхождения в базу данных. Включение в реестр станет обязательным для продажи слабоалкогольных напитков. Организации, у которых уже есть лицензия на торговлю пивом или медовухой, могут попасть в него автоматически, подав заявление. Прочие представители рынка должны подать документы до 1 марта 2025 года. Исключать из реестра предлагают за непредставление сведений о новых точках, отсутствие торгового помещения, оборот контрафактной продукции или нарушение иных правил.

Ужесточить правила работы на рынке захотели после инцидента с «Мистером Сидром», в результате которого пострадали свыше 100 человек. По словам исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова, нелегальный сегмент формирует 10 процентов рынка. Еще 80 процентов объема составляет неучтенная продукция, которую продают в «"наливайках", мимикрирующих под точки общепита», добавил эксперт.

В «Опоре России» заявили, что предлагаемый механизм контроля дублирует системы ЕГАИС и «Честный знак» — новый реестр выступает аналогом лицензирования. Преимущества реестра перед ними в организации считают неочевидными. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Алексея Небольсина, сейчас в стране работает 41 тысяча точек по продаже пива, сидра, пуаре и медовухи, но лицензии есть у 4,4–11,5 тысячи из них. Последние представлены в основном сетевыми ритейлерами, где реализуется продукция крупных производителей. Небольшие точки выступают ключевым каналом продаж для крафтовых пивоваров, за счет которых растет рынок.

Требование заключать договор аренды помещения сроком от года, которое выдвигают в АПП, является самым непростым для продавцов. Как заявил основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин, пивные магазины редко заключают долгосрочные договоры, такое могут позволить себе лишь 50-70 процентов торговых точек. По его словам, за 2023 год в Москве за счет постоянного роста административной нагрузки закрылось 18 процентов магазинов. Дальнейшее ужесточение регулирования может привести к исчезновению 30-40 процентов небольших точек, предупредил он.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), из-за многократного роста акцизов на алкоголь производители слабоалкогольных напитков в России в скором времени начнут менять рецептуру, чтобы сделать ее хуже, но дешевле. Сейчас производители платят 514 рублей за литр безводного спирта. Для крепости 7 процентов это составляет 36 рублей за литр, а для 9 процентов — 46,3 рубля, что перекладывается в цены. С 1 мая акциз на всю слабоалкогольную продукцию с объемной долей спирта до 18 процентов (кроме пива и пивных напитков) составит 141 рубль за литр, то есть в несколько раз выше.