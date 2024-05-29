В Совфеде объяснили слова Трампа о готовности бомбить Москву

Пушков объяснил слова Трампа о готовности бомбить Москву игрой на публику

Слова экс-президента США Дональда Трампа о готовности бомбить Москву и Пекин являются игрой на публику на фоне антироссийских и антикитайских настроений американского электората. Так заявление бывшего американского лидера объяснил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Ранее на одном из мероприятий по сбору средств для избирательной кампании Трамп сообщил, что нанес бы удары по Москве и Пекину, если бы при его президентстве началась специальная военная операция (СВО) на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань.

По словам Пушкова, заявление кандидата на пост президента США — не более чем предвыборная риторика. «Трамп решает главную задачу — старается создать образ решительного и сильного кандидата в президенты, чтобы противопоставить его образу "слабого и нерешительного" [Джо] Байдена, который "двух слов связать не может"», — написал он, подчеркнув, что такой образ отвечает запросам большой части американцев.

Пушков считает, что, являясь ярким политиком популистского типа, Трамп дает своему электорату то, чего от него ждут. Заявления такого рода не будут определять его действия в случае избрания президентом США, так как у предвыборных кампаний свои законы, отметил сенатор.

В июле 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы Соединенных Штатов закончит конфликт на Украине за 24 часа. Политик заверил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, и последнему хватило бы одной фразы, чтобы заключить соглашение. Трамп добавил, что также нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров.