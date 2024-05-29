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09:22, 29 мая 2024Наука и техника

В Японии построили первый в мире спутник из дерева

В Японии построили первый в мире деревянный спутник LignoSat

Кадр: The space / Youtube

Совместная группа специалистов Киотского университета и компании Sumitomo Foresty в Японии завершила постройку первого в мире деревянного спутника LignoSat. Об этом со ссылкой на вуз сообщает ТАСС.

Изделие представляет собой деревянный куб с длиной грани 10 сантиметров и толщиной стенки до 4,5 миллиметра. В конструкции используются алюминиевые створки. Масса спутника составляет один килограмм.

Создание космического аппарата велось с апреля 2020 года. Одной из целей его разработки являлись экологические соображения — после завершения своей работы спутник войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит в ней.

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Спутник планируется запустить в текущем году ракетой компании SpaceX.

В феврале издание European Spaceflight сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).

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      Иван Потапов
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