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10:56, 29 мая 2024Культура

Яна Поплавская отреагировала на развод Алсу

Актриса Яна Поплавская заявила, что расстроена разводом певицы Алсу
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская отреагировала на развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит The Voice.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что расстроена расставанием певицы с супругом. «Сейчас такое тяжелое время. Люди должны сплотиться. Разрушить всегда проще, чем построить, но, если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит», — заключила Поплавская.

Актриса отметила, что не стоит сохранять исчерпавшие себя отношения ради детей. Поплавская призналась, что всегда считала Алсу красивой и талантливой женщиной, но, по ее словам, певица могла чувствовать себя несчастной в браке. «Как сторонний наблюдатель могу сказать, что мне, конечно, жаль, что произошла такая ситуация. Дай Бог, чтобы каждый из разведенных людей обрел человеческое счастье: оно самое главное, хоть и не всегда это становится понятно сразу», — резюмировала артистка.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. По данным СМИ, причиной разрыва отношений стали измены мужа исполнительницы.

ЖЗЛ
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