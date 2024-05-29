Официальный представитель МИД Захарова назвала Кирби капитаном Очевидностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала капитаном Очевидностью координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала его слова о причастности США к выработке так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. «Капитан Очевидность», — сказала Захарова.

Ранее Кирби на специальном онлайн-брифинге для журналистов признал, что Белый дом вносил свой вклад в «формулу мира».

29 мая Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поддержку саммита по своей «формуле мира». По мнению украинского лидера, все пункты его инициативы основаны на положениях устава и резолюциях организации.