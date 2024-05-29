Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 29 мая 2024Мир

Захарова назвала Кирби капитаном Очевидностью

Официальный представитель МИД Захарова назвала Кирби капитаном Очевидностью
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала капитаном Очевидностью координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала его слова о причастности США к выработке так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. «Капитан Очевидность», — сказала Захарова.

Ранее Кирби на специальном онлайн-брифинге для журналистов признал, что Белый дом вносил свой вклад в «формулу мира».

29 мая Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поддержку саммита по своей «формуле мира». По мнению украинского лидера, все пункты его инициативы основаны на положениях устава и резолюциях организации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      В России взыщут 238 миллионов евро с Deutsche Bank

      Раскрыто отношение украинцев к главе Минобороны России Белоусову

      Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание Украины в конфликт без плана

      Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

      В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

      Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

      Стало известно о планах Шольца разрешить Украине бить по России западным оружием

      В российском регионе мужчина избил детей на детской площадке

      Украину предупредили о больших проблемах с БПЛА в случае потери Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше