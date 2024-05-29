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13:42, 29 мая 2024Россия

Жилой дом загорелся из-за атаки дрона ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбросе боеприпаса дроном ВСУ в Мухине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате сброса дроном боеприпаса загорелся частный жилой дом, который используется собственниками в качестве дачи. В момент атаки здание пустовало. Мирные жители не пострадали.

Помимо этого, зафиксировано повреждение линии электропередачи, из-за чего без света остались жители хуторов Мухин, Марьино, Панков, а также поселков Красное, Первомайский и Ленинский. Также частично электричество отсутствует в селах Вознесеновка и Нежеголь. «Энергетики приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — заверил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили артиллерией и беспилотниками по селу Грузское Борисовского района. В результате повреждены линии электро- и газоснабжения, а также здания одного из сельскохозяйственных предприятий. Помимо этого, загорелся автомобиль. Предварительно, мирные жители не пострадали.

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Кроме того, 29 мая украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию школы в селе Пороз Грайворонского городского округа. Учебное заведение находится на дистанционном формате обучения, поэтому пострадавших удалось избежать. Также поврежден инфраструктурный объект связи. Еще один беспилотник взорвался в селе Муром, пробив кровлю и потолок в частном жилом домовладении.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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