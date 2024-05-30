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04:32, 30 мая 2024Наука и техника

Популярность ИИ и чат-ботов назвали завышенной

Институт Рейтер: лишь до 7 процентов пользователей обращались к ИИ ежедневно

Фото: Christin Hume / Unsplash

Специалисты Института Рейтера (Великобритания) оценили популярность инструментов искусственного интеллекта (ИИ) среди обывателей. Исследование опубликовано на сайте организации.

В рамках научной работы ученые опросили 6 тысяч пользователей из США, Великобритании, Франции, Дании, Японии и Аргентины. Оказалось, что лишь незначительная доля респондентов ежедневно пользуется инструментами ИИ, включая чат-боты и прочие сервисы. На основе этих данных специалисты назвали популярность ИИ завышенной.

Так, в Японии ИИ каждый день применяет 1 процент пользователей, Франции и Великобритании — 2 процента, США — 7 процентов. Как правило, от 19 до 30 процентов опрошенных никогда не слышали об инструментах искусственного интеллекта.

Чаще всего чат-ботами и подобными сервисами пользуются молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 56 процентов респондентов в этой возрастной категории. Лишь 16 процентов пользователей старше 55 лет хотя бы раз в жизни обращались к ChatGPT или любому другому инструменту.

Исследователи пришли к выводу, что в будущем популярность ИИ будет расти, он она будет больше связана с использованием новых технологий на профессиональном уровне, чем с развлечениями. Также большая часть опрошенных пользователей не смогла сказать однозначно, что ИИ изменили их жизнь в лучшую сторону.

В конце мая специалисты Университета Пердью (США) заявили, что популярные чат-боты совершают слишком много ошибок, давая советы программистам. Анализируя ответы на вопросы IT-специалистов, ученые выяснили, что чат-бот совершали ошибки в 52 процентах случаев.

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      Андрей Ставицкий
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