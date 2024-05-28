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20:05, 28 мая 2024Наука и техника

ChatGPT оказался плохим помощником программистов

Каждый второй ответ ChatGPT на тему IT и программирования оказался ошибочным

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Специалисты Университета Пердью (США) заявили, что популярные чат-боты совершают слишком много ошибок, давая советы программистам. Исследование опубликовано в материалах конференции CHI по человеческому фактору в вычислительных системах.

По словам авторов научной работы, одними из первых чат-ботов начали использовать IT-специалисты, которые задавали искусственному интеллекту технические вопросы или просили помочь с редактированием кода. Ученые выяснили, что рекомендации ChatGPT — самого популярного чат-бота — нужно перепроверять: примерно каждый второй его ответ оказался ошибочным.

Специалисты выбрали 517 вопросов на тему программирования с сайта StackOverflow — площадки, где IT-специалисты делятся знаниями. Исследователи переадресовали вопросы ChatGPT, а затем перепроверили их. Выяснилось, что чат-бот давал неверные ответы в 52 процентах случаев. Исходя из этого, эксперты назвали сервис плохим помощником для программистов.

Также выяснилось, что живые специалисты давали более лаконичные ответы, чем ChatGPT. В материале говорится, что полученные чат-ботом ответы предлагали пользователям StackOverflow, и те в 35 процентах случаев принимали их за истину, не замечая ошибок.

Ранее журналисты издания The Verge обратили внимание на фактическую ошибку в рекламе умного поиска Google. Так, в случае неработающего затвора ИИ посоветовал открыть крышку камеры — по словам специалистов, этого делать нельзя из-за высокого риска засветить пленку.

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      Андрей Ставицкий
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