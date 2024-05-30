Найден способ мониторинга заболеваний через пот

Найден способ мониторинга здоровья через пот без физических упражнений

Международная группа ученых разработала способ неинвазивного мониторинга здоровья на основе пота. Исследование опубликовано в журнале ScienceDirect.

Специалисты отметили, что пот содержит биомаркеры, позволяющие отслеживать различные заболевания — от диабета до генетических нарушений. Также для анализа пота не нужно прокалывать кожу, как в случае забора крови. Однако для того, чтобы получить необходимое количество пота, пациенту нужно заниматься физическими упражнениями.

Ученые нашли способ получения пота от малоподвижных пациентов. Они создали устройство, которое крепится к коже и подает гидрогель, содержащий вызывающий потоотделение препарат. Затем устройство забирает пот, анализирует биомаркеры и отправляет данные на компьютер. По словам специалистов, при таком способе от пациента не требуется посещать медучреждение или занматься физическими упражнениями.

Новый девайс протестировали среди младенцев, у которых был диагностирован муковисцидоз — опасное заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез. Специалисты собрали анализы традиционным способом, а затем получили биомаркеры из пота с помощью своего оборудования. Точность собранных данных достигла 98 процентов.

В начале года источники Bloomberg рассказали, что в будущие гаджеты Samsung должны добавить монитор, определяющий уровень сахара в крови. Ожидается, что это будет неинвазивный глюкометр, то есть он не будет прокалывать кожу для забора крови.