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13:28, 30 мая 2024Россия

Депутат на Урале устроил ссору с вице-мэром и отнес себя к лучшим людям

Депутат из Екатеринбурга устроил ссору с вице-мэром и отнес себя к лучшим людям

Депутат из Екатеринбурга Александр Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям. Момент словесного состязаниями между уральскими чиновниками попал на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике депутат Екатеринбургской городской Думы посоветовал вице-меру «убрать металл в голосе». Тот парировал, на что Колесников объявил: «В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный».

До этого сообщалось, что крымские депутаты забыли выключить микрофон и удивились, что работают.

В 2021 году бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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