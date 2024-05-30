Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:02, 30 мая 2024Наука и техника

Европа выбрала компании для создания космического грузовика

ЕКА выбрало компании Exploration и Thales для создания космического грузовика

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало компании The Exploration и Thales Alenia Space для создания космического грузовика. Об этом сообщает ArsTechnica.

В тендере две компании опередили четырех конкурентов. Всего The Exploration и Thales Alenia Space получат 25 миллионов евро. На эти средства до июня 2026 года компании должны представить концепции космических грузовиков.

В The Exploration уверяют, что разрабатываемый компанией корабль Nyx ​​может полететь к Международной космической станции (МКС) ​​уже в 2027 году. Малогабаритный прототип возвращаемой капсулы корабля компания планирует запустить в июле в рамках первого пуска перспективной ракеты Ariane 6. Демонстрационная миссия аппарата, разрабатываемого Thales Alenia Space, запланирована на конец 2028 года.

В ноябре прошлого года глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что организация планирует объявить конкурс на создание грузового космического корабля. Проводить конкурс планировалось среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Бывший главный специалист российской соцзащиты похитил миллионы рублей

      Анастасию Заворотнюк запомнили по роли няни Вики в «Моей прекрасной няне». Ее стиль копируют даже сейчас

      Опубликовано видео последнего появления Заворотнюк на публике

      Путин наградил губернатора обстреливаемого со стороны Украины региона

      Названа возможная причина отстранения близких США чиновников на Украине

      Названа единственная легитимная власть на Украине

      Новый глава Минобороны России прибыл в Казахстан

      В МИД Индии назвали условие расширения БРИКС

      Толпу чернокожих мужчин сняли с рейса из-за неизвестного запаха на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше