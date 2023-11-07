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12:22, 7 ноября 2023Наука и техника

В Европе создадут космический грузовик

ЕКА запланировало провести конкурс по созданию грузового космического корабля

Изображение: The Exploration Company

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует объявить конкурс на создание грузового космического корабля, заявил глава организации Йозеф Ашбахер на министерской встрече в Севилье. Об этом пишет SpaceNews.

Проводить конкурс планируется среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году. Его основной задачей станет доставка грузов на Международную космическую станцию (МКС). «Это потребует оснастить корабль возможностями для перевозки грузов, стыковки и возвращения. Это то, чего у Европы на сегодняшний день нет», — сказал глава организации.

В рамках первого этапа тендера планируется предоставить двум или трем компаниям финансирование на общую сумму 75 миллионов евро. Последующее финансирование планируется предоставить уже в 2025 году.

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Не исключено, что в перспективе грузовой космический корабль может быть доработан для пилотируемых полетов.

Ранее обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил о практической готовности сборки перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на МКС.

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      Иван Потапов
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