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14:33, 3 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о готовности американского космического грузовика Dream Chaser

ArsTechnica: космический грузовик Dream Chaser пройдет термовакуумные испытания

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Сборка перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), практически завершена. Об этом стало известно обозревателю ArsTechnica Стивену Кларку, посетившему завод американской компании Sierra Space.

По его словам, космическому кораблю не хватает для завершения сборки всего нескольких элементов. В настоящее время Dream Chaser готовится к отправке на полигон НАСА в Огайо, где в течение одного-трех месяцев пройдет термовакуумные испытания. Перед этим Dream Chaser интегрируют с одноразовым грузовым отсеком, находящимся на полигоне, для проведения вибрационных и акустических испытаний.

В случае успешного завершения запланированных тестов корабль будет отправлен во Флориду для подготовки к первому запуску, запланированному на апрель следующего года.

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В мае компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

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      Иван Потапов
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