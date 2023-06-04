Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 4 июня 2023Наука и техника

Sierra Space провела электроиспытания корабля Dream Chaser

Компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

В компании отметили, что 31 мая впервые подали электроэнергию в системы корабля, тем самым, в частности, включив его бортовой компьютер.

Издание напоминает, что в июле Dream Chaser планируется отправить на полигон НАСА имени Нила Армстронга в штате Огайо, где пройдут его термовакуумные испытания. Согласно SpaceNews, сроки запуска Dream Chaser на околоземную орбиту зависят от готовности ракеты Vulcan Centaur.

Материалы по теме:
Еще батуты Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
Еще батутыКак американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
23 марта 2017
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

В апреле прошлого года SpaceNews сообщило, что Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
    В США призвали Бликнена отказаться от попыток понять замыслы Путина
    На севере Крыма сбили беспилотник
    Массовая драка рабочих в Петербурге могла начаться из-за бесплатной еды
    Разгадка тайны пропавшей более полувека назад женщины шокировала ее близких
    Sierra Space провела электроиспытания корабля Dream Chaser
    Издатели сообщили о подорожании книг на 20 процентов
    Кэмбридж отказался от теории существования англосаксов
    Перехват китайским кораблем эсминца ВМС США сняли на видео
    В падении Байдена на фоне насмешки над Россией увидели знак
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.