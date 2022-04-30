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Sierra Space начала сборку аналога советского шаттла

Компания Sierra Space начала сборку космического корабля Dream Chaser

Фото: NASA / Reuters

Американская компания Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser, созданного с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан). Об этом сообщает SpaceNews.

В публикации отмечается, что компания завершила структурные испытания космического корабля и заканчивает установку его системы тепловой защиты. В августе или сентябре изделие планируется отправить на термовакуумные тесты, которые продлятся четыре месяца. Dream Chaser должен совершить первый полет в 2023 году на новой ракете Vulcan.

В апреле глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия продолжит работу по программе Международной космической станции (МКС) в рамках установленного правительством срока до 2024 года.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

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Иван Потапов
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