Фицо перевели из больницы домой в Братиславу

Dennik N: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления

Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу, пишет словацкое издание Dennik N.

По данным журналистов, Фицо перевезли из клиники, где он находился с середины мая после покушения, не в другое медучреждение, а домой. «Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — подчеркнул источник издания.

Ранее сообщалось, что Фицо в четверг, 30 мая, перевезли в больницу в Братиславе.

15 мая премьера Словакии ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.