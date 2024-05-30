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23:08, 30 мая 2024Мир

Фицо перевели из больницы домой в Братиславу

Dennik N: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу, пишет словацкое издание Dennik N.

По данным журналистов, Фицо перевезли из клиники, где он находился с середины мая после покушения, не в другое медучреждение, а домой. «Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — подчеркнул источник издания.

Ранее сообщалось, что Фицо в четверг, 30 мая, перевезли в больницу в Братиславе.

15 мая премьера Словакии ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

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      Марина Совина
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