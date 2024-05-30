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21:31, 30 мая 2024Мир

В Словакии раскрыли подробности о состоянии премьера Фицо

RTVS: идущего на поправку после покушения Фицо могли перевезти в Братиславу
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица. Об этом передает портал RTVS.

Согласно неподтвержденной информации издания, Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе. В частности,вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в столице страны.

Однако на данный момент официально неизвестно, находился ли премьер на борту этого вертолета.

15 мая Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Сейчас состояние политика стабильное, он находится в больнице.

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      Марина Совина
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