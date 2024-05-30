В Словакии раскрыли подробности о состоянии премьера Фицо

RTVS: идущего на поправку после покушения Фицо могли перевезти в Братиславу

Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица. Об этом передает портал RTVS.

Согласно неподтвержденной информации издания, Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе. В частности,вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в столице страны.

Однако на данный момент официально неизвестно, находился ли премьер на борту этого вертолета.

15 мая Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Сейчас состояние политика стабильное, он находится в больнице.