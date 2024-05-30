Герой мема о добром военкоме стал участником программы «Время героев»

Герой мема о добром военкоме Николай Захаров стал участником «Время героев»

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края Николай Захаров, также известный по популярному в 2010-х мему о добром военкоме, стал одним из 83 участников первой группы программы «Время героев». Информацию об этом, а также фотографии разместила пресс-служба Заксобрания региона.

Ранее члены Общественного совета программы заявляли, что в первую группу прошли отбор лучшие из лучших. Это участники, которые продемонстрировали максимальные результаты по критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, управленческий потенциал.

Захаров получил известность благодаря мему «Добрый военком», речь идет о его фотографии, на которой он, улыбаясь, смотрит в камеру. В сети ее используют в мемах, в которых военком приглашает молодых людей на службу в армии или уловками пытается добиться их включения в ряды призывников.

В январе 2024 года стало известно о назначении Николая Захарова на пост вице-премьера правительства Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов объяснил это решение тем, что Захаров не мог продолжать службу по состоянию здоровья, и правительство не хотело терять хорошие кадры.