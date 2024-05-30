Иностранца с депрессией нашли без признаков жизни в отеле Таиланда

Thaiger: американца без признаков жизни нашли в номере отеля на Пхукете

Американского туриста нашли без признаков жизни в номере отеля на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщило местное издание Thaiger.

Известно, что 63-летний мужчина заселился в гостиницу 22 мая и оплачивал проживание ежедневно. Когда он не пришел на стойку ресепшена неделю спустя, сотрудники забеспокоились. 29 мая горничная зашла в комнату с помощью своего ключа и обнаружила бездыханного иностранца.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и сделала вывод, что кроме американца в номере никого не было. Вещи постояльца были нетронуты, при этом он оставил в паспорте записку с просьбой связаться с его бывшей возлюбленной. Та рассказала, что он был интровертом и страдал от депрессии.

В день кончины американца женщина получила электронное письмо, в котором мужчина попросил ее помочь с организацией похорон.

Ранее на Пхукете 37-летний отдыхающий не выжил во время катания на гидроцикле. На фоне инцидента полиция начала расследование незаконных услуг по прокату водных транспортных средств.