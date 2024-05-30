Стало известно об утверждении внештатного советника премьер-министра России

Экс-министра спорта Матыцина утвердили внештатным советником премьер-министра РФ

Экс-министра спорта Олега Матыцина утвердили в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина. О новой работе бывшего члена правительства сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Матыцин будет курировать спорт. Кроме того, он займется вопросами «взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике».

Ранее стало известно, что Матыцин не вошел в новый состав правительства, члены которого были утверждены после переизбрания президента России Владимира Путина.

Главным событием в обновленном составе кабмина было назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны. На этом посту он сменил Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство на протяжении 12 лет.