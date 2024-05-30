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11:51, 30 мая 2024Мир

Посол России в Китае заявил о нагнетании США ситуации вокруг Тайваня

Посол России в Китае Моргулов: США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, рассчитывая использовать ситуацию в удобный момент для давления на Пекина. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

«Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию», — рассказал дипломат в ходе проведения конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Он также добавил, что Соединенные Штаты своими действиями намерены «создать очаг напряженности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с целью сдерживания Китая.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может принять меры в области ядерного сдерживания в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в АТР. Он также добавил, что действия Соединенных Штатов являются проблемой и для Китая. По его словам, Москва и Пекин условились наращивать сотрудничество в данной сфере.

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      Максим Габриелян
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