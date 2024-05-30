Лавров заявил о готовности России принять меры по ядерному сдерживанию из-за США

Лавров: Россия примет меры ядерного сдерживания при размещении США ракет в АТР

Россия может принять меры в области ядерного сдерживания в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что действия Соединенных Штатов являются проблемой и для Китая. По его словам, Москва и Пекин условились наращивать сотрудничество в данной сфере.

Ранее Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран АТР с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности.

6 мая в российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва имеет право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания. В МИД подчеркнули, что Вашингтон «открыто встал» на путь размещения по всему миру наземных комплексов, которые были запрещены согласно Договору о РСМД.