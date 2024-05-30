Появились подробности попытки ракетной атаки ВСУ на Крым

Shot: перед атакой ВСУ на Крым над морем кружил разведывательный дрон США

Перед ракетной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым в ночь на четверг, 30 мая, над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Такие подробности об ударе привел Telegram-канал Shot.

Наводить удар, по предварительным данным, мог американский дрон RQ-4B. Он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии и в течение нескольких часов изучал остановку на полуострове, находясь в нейтральном воздушном пространстве.

Предварительно, ракетная атака на полуостров была осуществлена в районе часу ночи, на этом фоне движение транспортных средств по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. После отражения удара работу паромной переправы временно приостановили.

Ночью 30 мая Украина пыталась атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко тогда уточнял, что из-за падения обломков сбитых ракет два парома в Керчи — автомобильный и железнодорожный — получили повреждения. Никто не пострадал, сообщил министр, подчеркнув, что после оценки повреждения работу переправы возобновят.