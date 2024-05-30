Путин вручит высшие государственные награды

Владимир Путин 30 мая вручит высшие государственные награды

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая, вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в церемонии примут участие более тридцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Вручение состоится в Екатерининском зале Кремля.

Помимо этого, президент в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны.

21 мая Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета.

10 мая российский глава наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы.