Путин вручит высшие государственные награды
Владимир Путин 30 мая вручит высшие государственные награды
Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая, вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в церемонии примут участие более тридцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Вручение состоится в Екатерининском зале Кремля.
Помимо этого, президент в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны.
21 мая Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета.
10 мая российский глава наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы.