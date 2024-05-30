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18:42, 30 мая 2024Культура

Раскрыты подробности последних часов жизни Заворотнюк

Mash: актриса Заворотнюк умерла в больнице
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице. Подробности последних часов жизни знаменитости раскрыл Telegram-канал Mash.

Предварительно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни в 20:00 29 мая. Собеседник актрисы из окружения сообщил, что мать и дочь актрисы находились дома в коттеджном поселке Крекшино, когда им позвонили из больницы из-за плохого самочувствия Заворотнюк и попросили срочно приехать. Родственники отправились в медучреждение.

Ранее в СМИ сообщили, что Заворотнюк скончалась в хосписе. В момент смерти рядом с артисткой находился ее супруг, фигурист Петр Чернышев. По данным СМИ, звезда сильно похудела и «мало была похожа на себя прежнюю». Она не могла двигаться.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали рак мозга, представители звезды ее состояние не комментировали.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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