Россиянам назвали повышающие риск солнечных ожогов лекарства

Врач Черемушкин: некоторые лекарства повышают риск солнечных ожогов

Некоторые лекарственные препараты могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению. При их приеме необходимо избегать загара, рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин, пишет NEWS.ru.

Медик напомнил, что в инструкциях к лекарствам всегда указано, усиливают ли они чувствительность к солнцу. Если да, то загара надо в любом случае избегать. В противном случае можно получить солнечный ожог. Также противопоказано долго находиться на солнце при имеющихся или перенесенных раковых опухолях.

При этом здоровым людям, в частности, со светлой кожей, нужно использовать солнцезащитный крем. Загорать лучше в утренние и вечерние часы, а в пик жары — держаться тенька.

Ранее доктор медицинских наук Замира Раджабова рассказала, что наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии.

При этом нельзя считать, что городской загар опаснее пляжного, а балтийский — безопаснее полученного на Черном море, Она объяснила, что решающее значение имеет доза ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце.

В свою очередь, онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.