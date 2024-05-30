Россиянам рассказали о штрафах за поджог тополиного пуха

Депутат Выборный: за поджог тополиного пуха может грозить штраф до 50 тыс рублей

За поджог тополиного пуха россиянам может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишет РИА Новости.



«Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, штраф может достигать до 50 тысяч рублей», — рассказал он.

При этом отдельной статьи за поджог пуха в законе нет, но поджог — это разведение открытого огня, что запрещено законом в общественных местах.

Если из-за поджога пуха пожар повлек тяжелый вред здоровью человека или смерть, то наступает уголовная ответственность, а для организаций — штраф до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности, уточнил Выборный.

Ранее юрист Алексей Моисеев рассказал, что во время приготовления шашлыков важно придерживаться ряда правил, чтобы не получить штраф.

В первую очередь необходимо помнить, что жарить шашлык можно только в специальных несгораемых мангалах и жаровнях. Если речь идет о готовке на дачном участке, расстояние от одна до дома должно быть не менее пяти метров.