Российская теннисистка впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Самсонова впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсменка одержала победу над американкой Амандой Анисимовой во втором круге турнира. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки. В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей противостояния между итальянкой Элизабеттой Коччаретто и испанкой Кристиной Букшей.

После матча Самсонова в интервью «Чемпионату» заявила, что давно так не играла на грунте. «О четвертьфинале пока вообще не думаю. Очень трудно. Здесь все хотят выиграть», — добавила она.

Самсонова занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей пяти турниров под эгидой организации.