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12:04, 30 мая 2024Наука и техника

«Ростех» создал легкую проводную военную систему связи

«Ростех»: создан коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для телефонной связи в полевых условиях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Специалистами холдинга «Росэлектроника» создан легкий коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Проводная военная система связи способна работать при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Она имеет массу семь килограммов и поддерживает подключение до 20 двухпроводных абонентских линий.

«В рамках современных боевых действий, когда противник активно применяет средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы актуальность ручной телефонной связи возросла», — заметили в госкорпорации.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что холдинг «Швабе» разработал тепловизионную систему, которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

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      Иван Потапов
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