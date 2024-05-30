«Ростех» создал легкую проводную военную систему связи

«Ростех»: создан коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для телефонной связи в полевых условиях

Специалистами холдинга «Росэлектроника» создан легкий коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Проводная военная система связи способна работать при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Она имеет массу семь килограммов и поддерживает подключение до 20 двухпроводных абонентских линий.

«В рамках современных боевых действий, когда противник активно применяет средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы актуальность ручной телефонной связи возросла», — заметили в госкорпорации.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что холдинг «Швабе» разработал тепловизионную систему, которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.