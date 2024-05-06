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14:53, 6 мая 2024Наука и техника

В России создали обеспечивающий незаметность «Взгляд»

«Ростех» разработал тепловизионную систему для транспорта «Взгляд»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал тепловизионную систему, которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что система «Взгляд», которую можно установить на крышу автомобиля, способна обнаружить фигуру человека на расстоянии до 300 метров, а на дистанции до полукилометра — распознать технику даже при недостаточной видимости. Систему могут использовать структуры, которые занимаются разведкой местности, охраной объектов и патрулированием территории, а также проведением поисково-спасательных работ.

Созданная специалистами Вологодского оптико-механического завода (входит в холдинг «Швабе») система обеспечивает незаметность, позволяя управлять техникой и вести наблюдение с выключенными фарами.

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«Инфракрасное изображение визуализируется при помощи тепловизора с разрешением матрицы 640х512. Комплекс крепится на крышу транспортного средства и соединяется с монитором, расположенным перед водителем. Информация поступает на экран в режиме реального времени, а четкость картинки при движении обеспечивает высокоразрешающая оптическая система термостабилизированного объектива с микроболометром», — говорится в сообщении.

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что комплекс может заинтересовать охранные структуры и силовые ведомства. Дальность действия прибора составляет 500 метров. По словам Оздоева, госкорпорация планирует запустить массовое производство «Взгляда» с объемом до 100 тысяч систем в год.

В апреле «Ростех» представил разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотным летательным аппаратом на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024. Разработка позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 километров.

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      Даниил Иринин
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