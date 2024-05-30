В московском бизнес-центре идут обыски по делу экс-владельца банка «Югра» Хотина

Силовики пришли с обысками в московский бизнес-центр «Китай-город». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следственные действия проводятся в здании, расположенном в Солянском проезде, в рамках уголовного дела экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, осужденного на девять лет колонии за растрату 23 миллиардов рублей. Спецназ заблокировал входы в бизнес-центр.

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор экс-банкиру 4 марта. Трое других фигурантов дела — бывшие директор филиала банка в Москве Нина Чернова, предправления Дмитрий Шиляев и экс-президент банка Алексей Нефедов — получили от 6 до 8,5 года заключения. Все осужденные были взяты под стражу в зале суда.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Судебный процесс над топ-менеджерами «Югры» начался в апреле 2021 года. Они свою вину не признали.