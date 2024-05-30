Словения решила признать Палестину

МИД Словении: правительство приняло решение о признании Палестины

Правительство Словении решило признать Палестину суверенным государством. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны, пишет ТАСС.

«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию», — утверждается в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Палестину в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину суверенным государством.