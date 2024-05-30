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17:26, 30 мая 2024Мир

Словения решила признать Палестину

МИД Словении: правительство приняло решение о признании Палестины

Фото: Ammar Awad / Reuters

Правительство Словении решило признать Палестину суверенным государством. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны, пишет ТАСС.

«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию», — утверждается в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Палестину в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегияпризнали Палестину суверенным государством.

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      Елизавета Мытарева
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