Составлен рейтинг стран по обеспеченности банковскими услугами

РИА Новости: Россия заняла 42-е место в мире по числу банков на душу населения

Россия заняла 42-е место в мире по числу банков на душу населения. Рейтинг стран по обеспеченности банковскими услугами составили аналитики РИА Новости на основе открытых статистических данных.

Специалисты проанализировали количество открытых банковских отделений в 170 государствах и последние данные по численности их населения. На первом месте по числу банков на 100 тысяч взрослых жителей оказалась одна из самых маленьких стран в мире, Сан-Марино, с результатом в 106 отделений.

Без учета этого микрогосударства лидером стала Боливия с показателем 72,07 отделения на 100 тысяч человек. В пятерку стран по доступности банков для граждан вошли также Болгария (61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Показатель России — 21,51 отделения, похожие результаты у Румынии (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения).

Средний мировой показатель — 11,18 отделения на 100 тысяч человек. Худший результат оказался у таких стран, как Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения).

Ранее сообщалось, что входящий в топ-40 банков РФ Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке Эйч-эс-би-си банка — российской «дочки» британского банка HSBC. Сменивший владельца банк будет переименован, это может произойти в течение месяца. HSBC покинул розничный рынок в России несколько лет назад и в последние годы в основном обслуживал корпоративных клиентов.