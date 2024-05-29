Российский филиал британского банка сменил владельца

Экспобанк закрыл сделку по покупке российской «дочки» HSBC

Входящий в топ-40 банков РФ Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке Эйч-эс-би-си банка — российской «дочки» британского банка HSBC, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В материалах отмечается, что сменивший владельца филиал будет переименован. По данным ТАСС, это может произойти в течение месяца.

HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад покинул розничный рынок в России и последние годы в основном обслуживал корпоративных клиентов. Соглашение о продаже российского дочернего банка было заключено с Экспобанком еще летом 2022 года. Сделку планировали завершить в первой половине 2023-го, однако в свете изменений законодательства в РФ разрешение на нее получили только несколько месяцев назад.

Как ранее писал Frank Media, итоговая стоимость Эйч-эс-би-си банка может составить около двух миллиардов рублей, в результате чего дисконт при продаже достигнет почти 90 процентов.