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15:35, 29 мая 2024Экономика

Российский филиал британского банка сменил владельца

Экспобанк закрыл сделку по покупке российской «дочки» HSBC
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Входящий в топ-40 банков РФ Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке Эйч-эс-би-си банка — российской «дочки» британского банка HSBC, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В материалах отмечается, что сменивший владельца филиал будет переименован. По данным ТАСС, это может произойти в течение месяца.

HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад покинул розничный рынок в России и последние годы в основном обслуживал корпоративных клиентов. Соглашение о продаже российского дочернего банка было заключено с Экспобанком еще летом 2022 года. Сделку планировали завершить в первой половине 2023-го, однако в свете изменений законодательства в РФ разрешение на нее получили только несколько месяцев назад.

Как ранее писал Frank Media, итоговая стоимость Эйч-эс-би-си банка может составить около двух миллиардов рублей, в результате чего дисконт при продаже достигнет почти 90 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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