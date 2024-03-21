Филиал британского банка продадут в России с огромной скидкой

Frank Media: HSBC продаст российскую «дочку» со скидкой почти 90 %

Стоимость российской «дочки» британского банка HSBC, продажу которого Экспобанку ранее разрешил президент РФ Владимир Путин, может составить около двух миллиардов рублей при капитале кредитной организации в 17 миллиардов, пишет Frank Media. Таким образом, по данным журналистов, дисконт при продаже филиала достигнет почти 90 процентов.

О закрытии сделки пока не сообщалось, но источники издания утверждают, что речь идет именно о столь огромном размере скидки, превышающем предусмотренный законом.

Для того, чтобы избавиться от активов в России, организациям приходится получить одобрение Центробанка, Министерства финансов, а в некоторых случаях — и президента страны. При этом продажа бизнеса сопряжена с большими финансовыми потерями из-за требования перечислить в федеральный бюджет не менее 15 процентов от стоимости и предоставить скидку не менее 50 процентов к рыночной цене активов.

Отмечается, что HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад покинул розничный рынок в России и последние годы в основном обслуживал корпоративных клиентов. HSBС и Экспобанк еще летом 2022 года заключили соглашение о продаже дочернего «Эйч-эс-би-си банка», который с апреля отказался от обслуживания в стране новых клиентов. Сделку планировали завершить в первой половине 2023 года, однако в свете изменений законодательства в РФ разрешение на нее получили только в феврале 2024-го. За это время покупатель попал под санкции США — Экспобанк находится под ограничениям с декабря 2023 года.