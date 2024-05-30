Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Заворотнюк

НТВ и Первый канал изменили сетку вещания из-за смерти Анастасии Заворотнюк

Телеканал НТВ изменил сетку вещания в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пресс-служба канала сообщила ТАСС.

«В связи со смертью заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк телеканал НТВ меняет сетку вещания», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что 31 мая в 01:00 канал покажет программу «Однажды...», посвященную памяти актрисы.

Первый канал выпустит посвященную Заворотнюк передачу в 00:10. «Яркая, талантливая, жизнерадостная и невероятно сильная — именно так говорят о ней все, кто ее знал. Анастасии Заворотнюк было всего 53», — говорится в анонсе программы.

Ранее было названо место прощания с актрисой. Оно состоится в Покровском монастыре 1 июня.

О смерти актрисы стало известно 30 мая. Заворотнюк было 53 года. Артистка с 2019 года боролась со злокачественной опухолью мозга — глиобластомой — и не появлялась на публике. По данным СМИ, ее состояние резко ухудшилось две недели назад.