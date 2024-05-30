Стало известно место прощания с Заворотнюк

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеведущего Андрея Малахова.

Прощание с артисткой пройдет в субботу, 1 июня.

Ранее стало известно, что Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

О смерти Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. В конце 2023 года дочь актрисы Анна Заворотнюк сообщала, что состояние ее матери не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону.